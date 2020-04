5 CAS À TOUBA ET MBACKÉ : L'un des deux cas communautaires enregistrés, est un commerçant du marché Ocass.

Malgré sa fermeture pour trois jours depuis jeudi, le marché Ocass de Touba continue d'enregistrer des cas communautaires.



Dans le décompte du jour et sur les cinq cas comptabilisés au titre de ce mode de transmission communautaire, Touba s'est, en effet, appropriée les deux patients.

D'ailleurs, on nous signale que tous les deux sont des commerçants même si le second évolue au marché Keur Niang.



Ce qu'il fait savoir à ce propos, c'est que les commerçants des marchés secondaires de la cité s'approvisionnent au marché Ocass et par conséquent, constituent des vecteurs de transmission par excellence du virus au niveau des quartiers intérieurs et périphériques.



Touba a aussi enregistré deux cas contacts suivis par le service médical.



Pendant ce temps, la commune de Mbacké continue timidement de se faire une place de choix dans le peloton de tête des localités les plus exposées. Elle a enregistré aujourd'hui un communautaire en plus des 4 déjà comptabilisés.