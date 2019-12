4ème journée Ligue 1 : Niary Tally et Pikine se neutralisent (0-0).

Pour ce duel historique qui opposait les deux mythiques formations que sont Niary Tally et l'AS Pikine, le spectacle n'aura pas été au rendez-vous, en tout cas pas sur la pelouse du stade Ndiarème de Guédiawaye.



Les deux équipes se sont partagées les points à l'issue d'une rencontre soldée par un score nul et vierge (0-0.) Un résultat qui ne fait pas les affaires de l'AS Pikine qui enchaîne un deuxième match de suite, après celui concédé contre Mbour Petite-côte, à Alassane Djigo. Les Pikinois (8pts), voient le TFC et Dakar Sacré-cœur s'échapper dans le peloton de tête (10 pts chacun.)



NGB qui revient d'une victoire à l'exterieur contre Génération Foot, montre de belles qualités cette saison, avec ce nul encouragent pour Pape Thiaw et les siens.