4ème journée Ligue 1 : Mbour PC et le CNEPS dos à dos (0-0).

Entre voisins Mbourois et Thiessois, on s’est fait des politesses ce week-end. Pour cause, l’opposition entre Mbour Petite-côte et le CNEPS excellence de Thiès s’est soldée par un nul blanc.



Les hommes de Vittorino Mauro, enchaînent les matches nuls (Troisième nul de la saison pour Mbour PC après 4 journées.) Alors que le CNPS auréolé de son titre de champion de Ligue 2, peine encore à se faire une place dans l’élite. Les Thiessois restent sur deux défaites et deux nuls.



À l’issue de cette quatrième journée, Mbour PC se classe 11ème (3 pts) et le CNEPS patauge au 12ème rang avec 2 pts...