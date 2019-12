4ème journée Ligue 1 : Le Ndiambour domine l’US Gorée (2-1)

C’est en grande partie grâce à un doublé de Makhtar Ndiaye (10e et 14e) que le Ndiambour a pris le dessus sur l’US Gorée battue (2-1). La réduction du score par Badara Sow à la 22e n’y changera rien.



Une défaite qui enfonce un peu plus les Goréens dans la zone rouge. En effet, les insulaires sont désormais à la 14ème et dernière place. Par contre, le Ndiambour se donne un grand bol d’air avec une belle 6ème (6pts +1) place au général.