4ème journée Ligue 1 : Diambars tenu en échec par la lanterne rouge, le Stade de Mbour (1-1)

Les visiteurs Mbourois ne sont pas venus en victime expiatoire ce samedi chez l’ogre Diambars. Pour cause, lors de ce déplacement périlleux pour le dernier du championnat (0 pts -7), en quête de ses premiers points, les Mbourois ont très vite ouvert le score à la 7ème minute suite à un penalty sifflé en leur faveur.





Il faudra attendre le retour des vestiaires, à la 49e minute de jeu, pour voir le Serial buteur des Diambars, Cheikh Ahmadou Bamba Dieng égaliser (1-1.) Il inscrit par la même occasion son 4ème but en deux matches, après son triplé face à Gorée. Malgré l’insistance des Diambars, le match nul sera acté. Un but partout à l'issue du temps réglementaire, le Stade de Mbour se donne un petit bol d'air avec ce point précieux. Alors que Diambars a raté une belle occasion de monter sur le podium.