4ème journée Ligue 1 : Deuxième revers d'affilée, Génération Foot n'y arrive plus à domicile (GF 0-2 Douanes)

Après un revers à domicile contre Niary Tally lors de la précédente journée, le champion en titre de la Ligue 1, Génération Foot n'y arrive toujours pas. Les "Grenats" (6pts +1) qui restaient à un point du premier, pouvaient monter sur le podium en cas de succès.



Sauf que face à la Douane (3ème 7pts), ce samedi au Stade Djibril Diagne de Déni, les joueurs de Djiby Fall qui étaient intraitables à domicile, ont littéralement sombré devant leur public. En effet, le buteur des "Gabelous", Ibrahima Sow, y allait de son doublé (1-0, 21e et 2-0, 60e) brisant le moral de la formation adverse.



Avec cette deuxième défaite successive, GF devrait rester dans le milieu du classement général avec 6 points pris sur 12 possible. Rien d'alarmant pour les tenants du titre qui semblent chercher leurs marques sous les ordres de leur nouvel entraîneur, Djibril Fall transfuge de l'AS Pikine, qui remplace un certain Demba Mbaye.



Les "Douaniers" réalisent la belle opération du jour en se hissant sur à la deuxième place (10 pts + 5) juste derrière Teungueth FC (1er, 10 pts +6.)