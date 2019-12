4ème journée Ligue 1 : Affiches explosives en haut de classement, la lanterne rouge en danger contre Diambars…

S’il y a une journée de championnat qu’il ne faut pas rater, c’est celle prévue ce week-end sur les pelouses Sénégalaises. Avec un peloton de tête qui se tient de très près (un point d’écart entre le premier Dakar Sacré-Cœur (7pts) et le 7ème, le Casa Sports 6 pts. La défaite est quasi interdite pour les uns et les autres.



Des lors, le choc entre le leader DSC et son dauphin Teungueth FC sera particulièrement suivi ce samedi, au Stade Ngalandou Diouf de Rufisque.



Les « Gabelous » de la Douane bien installés dans leur troisième place devront sortir de leur zone de confort pour aller défier les «Grenats » de Génération Foot (6ème) qui lorgnent le podium.



Respectivement classés 4ème et 5ème, L’AS Pikine et Diambars se doivent d’assurer la gagne pour suivre la cadence. Les Diambars qui sortent d’une grosse performance (4-0) contre Gorée, partent favoris face à la lanterne rouge, le Stade de Mbour (0 pts -7). Les Pikinois voyagent à Niary Tally pour une partie qui s’annonce épique.



Dans la journée du dimanche, le Jaraaf (11ème, 1pt) en quête de points, accueille les « verts » du Casa Sports qui reste sur une belle lancée (Un match nul et deux victoires. Le CNEPS excellence de Thiès, ira chez le voisin, Mbour Petite-côte…