4ème journée CAN minifoot: : Le Nigéria se repositionne, l'Egypte confirme son leadership dans le groupe B.

Pays hôte de la CAN minifoot 2021, le Nigéria a effectué ce 12 juillet, sa 3ème sortie contre la Zambie. Match comptant pour la 4ème journée des phases de poules du groupe A.



Les "supers aigles" ont pour cette fois-ci, amené une tactique différente de celle déroulée contre le Sénégal. Face aux Chipolopolos, le Nigéria a joué plus sur l'offensive et cela a abouti à une victoire de 3 buts à 2 en sa faveur.



Battus lors de leur précédente sortie par les lions de la Téranga (2 - 3), les supers aigles ont exploité les failles de l'équipe zambienne pour chercher à se repositionner dans ce championnat continental. Ils ont ainsi réussi à glaner 3 points de plus dans leur compteur. Avec cet exploit, le Nigéria comptabilise 4 points de même que la Libye et se retrouvent successivement à la 2ème et 3ème place du classement derrière le Sénégal qui enregistre 6 points. Ils sont suivis par la Zambie et Djibouti avec zéro point au compteur.



Pour sa part, l'Égypte a affronté pour son 3ème match de poule, la Somalie qu'il a battue par 6 buts à 0. Une victoire qui vient confirmer son leadership dans le groupe B qu'il domine largement au classement avec 9 points. Les pharaons sont suivis par le Ghana (4 points), la Côte d'Ivoire (3 points), le Burkina Faso (1 point) et la Somalie (0 point).