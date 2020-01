4ème édition des JOJ Dakar 2022 : Le CIO a dévoilé la date officielle…

La période des JOJ (22 octobre au 9 novembre 2022) a été choisie après une consultation approfondie avec les Comités Nationaux Olympiques. La 4eme édition des jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ Dakar 2022), sera le premier évènement olympique sur le continent Africain.



Pour la grande majorité des athlètes, la proposition convient mieux au programme scolaire. D'un point de vue climatique, les JOJ auront lieu au début de la saison sèche. Et pour Dakar et le Sénégal, les dates coïncident avec la Journée de la jeunesse africaine (1er novembre), qui est une étape importante dans le calendrier - les élèves auront plus de temps pour participer et contribuer.



Le CE du CIO a également approuvé la demande du comité d'organisation du Dakar 2022 d'ajouter le baseball5 et le wushu au programme sportif. Cette question a été examinée par la commission du programme olympique, qui a estimé que les deux sports étaient une excellente occasion d'augmenter encore l'offre de sports destinés aux jeunes au profit de la jeunesse sénégalaise. L’engagement de la jeune population sénégalaise dans le sport reste un pilier essentiel de la vision de Dakar 2022 pour les JOJ.



