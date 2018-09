4ème édition des 72h socioculturelles à Orkadiéré : Le questeur Daouda Dia inaugure le nouveau stade communal en terre conquise

La 4ème édition des 72h socioculturelles de Orkadiéré a démarré ce vendredi 14 Septembre 2018 dans le département de Kanel. Cette édition présente a la particularité de démarrer, avec en toile de fond la campagne de parrainage qui bat son plein sur l'étendue du territoire.



Le parrain Daouda Dia, premier questeur à l'Assemblée nationale, par ailleurs député-maire de la commune de Orkadiéré a profité de l'occasion pour inaugurer le nouveau stade de la commune. Une vieille promesse à la jeunesse est ainsi tenue par le maire de la commune qui, à travers ce geste, a rehaussé l'importance que revêtent ces 72h de communion et d'expressions culturelles.



Par ailleurs, Daouda Dia a eu l'occasion de tâter le pouls de sa base politique, si besoin en était. En effet, un long convoi de militants, proches et sympathisants l'a accueilli et acclamé tout au long de la cérémonie. Une foule monstre acquise à sa cause, entre les mouvements de soutien et les apéristes, un indicateur de taille en vue des prochaines joutes électorales.



À souligner que cette finale de la coupe du maire qui opposait l'équipe locale Orka Sport à celle de Djalla, a été finalement remportée à l'issue de la séance des tirs au but par Orkadiéré sport. À la plus grande satisfaction du parrain qui n'a pas manqué de féliciter les jeunes étudiants de la commune pour leur soutien et leur engagement indéfectible à ses côtés...