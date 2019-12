4ème édition Dakar Digital Show : « L’esprit du Cloud est de rendre les services informatiques plus démocratiques ». (Seynabou Nakoulima, Market Research, Stratégie et Innovation Manager de Orange Niger)

De manière générale, on parle de Cloud Computing lorsqu’il est possible d’accéder à des données ou à des programmes depuis internet, ou tout du moins lorsque ces données sont synchronisées avec d’autres informations sur internet. Il suffit donc pour y accéder de bénéficier d’une connexion internet. Selon Seynabou Nakoulima de Orange Niger, « La mise en place d'Orange business services avec les offres du Orange cloud services qui est un outil qui permet la sécurisation et la sauvegarde des données clients avec l'utilisation des trois offres dont l'offre serveurs virtuels d'Orange, héberger vos solutions informatiques dans un cloud local et sécurisé. »



Ainsi selon elle, « L’esprit du Cloud est de rendre les services informatiques plus démocratiques. Orange a compris cela car nos prix sont très accessibles », affirme-t-elle. Ainsi le Sénégal, comme tous les géants du monde, dispose d’un data center local, avec un service de proximité et accessible à tous. «Nous avons des entreprises qui nous ont fait confiance. Il y’a aussi l’État du Sénégal à travers le ministère de l’Éducation pour héberger une partie de son service avec la plateforme Education.sn » C’était lors de la 4ème Édition du Dakar Digital Show qui se tient du 4 au 5 décembre au centre des Expositions de Diamniadio.