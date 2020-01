4ème Randonnée pédestre ministère des Finances : La promotion des ressources humaines en marche.

Le Ministère des Finances et du Budget a tenu sa quatrième Randonnée pédestre annuelle ce dimanche 12 janvier. Un événement placé sous le thème « La ressource humaine, un facteur clé de la performance. » Une belle initiative placée sous l’égide du Ministre des Finances et du Budget Abdoulaye Daouda Diallo. Au-delà de la dimension sportive et du raffermissement des rapports professionnels et personnels entre agents, cette randonnée contribue à l’épanouissement des agents et au renforcement de la cohésion sociale au sein du Ministère. A précisé le directeur des ressources humaines, dudit ministère, Bassirou Soumaré.