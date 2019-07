4ème Manif pour la transparence des ressources naturelles : Aar Linu Bokk défie le préfet de Dakar ce samedi et pose 4 exigences

La plateforme citoyenne « Aar li nu bokk » tiendra, avec ou sans l'autorisation du préfet de Dakar sa quatrième manifestation le samedi 06 juillet 2019 de 14 heures à 19 heures sur les allées du Centenaire au Rond-point de la rue 25. Les camarades de Cheikh Tidiane Dièye étaient en conférence de presse ce matin pour exiger du préfet de Dakar de respecter la charte fondamentale qui prévoit le droit à la marche à tous les citoyens. En, outre, Guy Marius Sagna, Babacar Diop de Fds, Fadel Barro prennent le peuple sénégalais et l'opinion internationale à témoin sur la spoliation flagrante des ressources naturelles au Sénégal par un groupuscule de personnes au détriment des 15 millions de sénégalais. À ce titre, il exige des autorités étatiques l'annulation de tous les contrats signés contre les intérêts de l'État du Sénégal, le recouvrement des avoirs spoliés, l'identification et la poursuite de toutes les personnes impliquées et la mise en place de mécanismes consensuels et stables de gestion durable et transparente des ressources naturelles du Sénégal, en particulier le pétrole et le gaz.