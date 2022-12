4ème Congrès Conjoint ASSOPA et SOSECAN : Quatre jalons posés pour la lutte contre le cancer.

La société sénégalaise de cancérologie (SOCECAN) tient un congrès conjoint avec l'association sénégalaise de soins palliatifs et d'accompagnement (ASSOPA), la fédération internationale de soins palliatifs (FSIP) et E-Cancer, ce Jeudi 15 Décembre au CICAD. L'objectif visé est de porter plus haut la lutte contre les cancers et les soins palliatifs qui accompagnent toutes ces maladies chroniques et évolutives.

Selon Bernabé Gning, le directeur général de la santé publique, ce congrès leur a permis de mettre en œuvre des stratégies allant dans le sens de la lutte contre le cancer pour une meilleure santé des populations. "Ce congrès nous permettra de mettre à jour toutes les données statistiques de la problématique du cancer dans nos pays respectifs et quand je parle de données statistiques, je pense aux estimations de nombreux malades qui ont été effectivement diagnostiqués et à la repartition de ces nombres de malades par types ou catégories de cancer. Cela est important parce que ça permet d'identifier également les types de médicaments et les quantités de médicaments dont nous aurons besoin pour le prendre en charge. Et ensuite, nous allons confronter les politiques de lutte contre le cancer que nous avons élaborées et que nous sommes en train de mettre en œuvre respectivement dans nos différents pays. Cela nous permettra de nous enrichir mutuellement à travers les partages d’expérience. En plus, nous allons prendre des décisions parce que des vérités vont jaillir au cours de ce congrès. Nous allons nous bonifier de l'apport de tous les experts nationaux et internationaux qui vont nous révéler des réalités, nous décrire des situations concrètes, nous donner de la matière pour justement permettre aux autorités compétentes de faire leurs analyses et de prendre les mesures et les décisions les plus adéquates, plus indiquées pour mieux lutter contre le cancer. Et enfin, au cours de ce congrès et même au-delà nous aurons l'occasion de puiser tout ce qui nous permettra de renforcer le partenariat au sens global pour des approches toujours intégrées ou mieux intégrées pour des approches multi sectorielles pour une démarche globale, mondiale, parce que les cancers sont une problématique d'envergure mondiale", a fait savoir Bernabé Gning, le directeur général de la santé publique...