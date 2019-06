4ème AGO de la COSYDEP : Hélène Rama Niang élue PCA.

C'est une femme qui prend la place d'un homme à la tête du conseil d'administration de la COSYDEP. En effet, c'est un mastodonte de la société civile qui a fait le Congad, Aide et action, Mme Hélène Rama Niang, qui a été élue par ses pairs.

Elle remplace á ce poste M. Moussa Mbaye dont le mandat a pris fin. Mme Niang est présidente de l'ONG FECSDA (Femme Éducation, Culture et Développement en Afrique) est élue pour un mandat de 04 ans. Ce fut donc le dernier acte de deux jours de conclave. En outre, le poste de coordonnateur national change de dénomination et devient Directeur exécutif, en la personne de Cheikh Mbow.

La COSYDEP a saisi cette occasion pour délivrer des diplômes de reconnaissance à ses membres et a rendu un vibrant hommage au PCA sortant.