4e édition du Dakar Digital Show : Les exposants se prononcent.

Clap de fin pour la 4e édition du Dakar Digital Show, ce 05 Décembre, au centre des expositions de Diamniadio. Occasion pour Dakaractu de visiter les différents stands qui nous ont fait la présentation de leurs plateformes dont la plupart portent sur le digital, la vente en ligne et l'utilisation du réseau Orange pour leur transanction. Parmi eux "diofantou nutrition" qui est un site en ligne qui permet aux élèves dans les écoles d'avoir accès à une alimentation de qualité et permet aussi aux parents de payer pour des enfants défavorisés. Il y a aussi la DER qui, en partenariat avec l'État, subventionne les femmes dans le monde rural pour développer des activités comme l'élevage, la pêche, l'agriculture, le maraîchage etc...afin qu’elles s’insèrent dans le monde de l'entrepreneuriat et prennent aussi soin de leurs familles. Pour finir, lors de cette dernière journée du Dakar Digital Show, les visiteurs ont assisté à la finale du gaming avec des professionnels du game. Ainsi à l’issue de cette finale, de magnifiques trophés ont été remis au grand gagnant de cette finale.