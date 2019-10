4e Édition des Journées de Mise à Niveau lancée officiellement par Aminata Assome Diatta.

Le Bureau de mise à niveau organise la quatrième édition des journées de la mise à niveau, ces 29, 30 et 31 octobre au King Fahd Palace. Il s’agit d’un atelier de partage d’information sur les orientations du monde des affaires qui est présidé ce matin par le ministre du commerce et des PME, Mme Aminata Assome Diatta.



En effet, 5 ans après les 3e journées de mise à niveau organisées en 2014, la présente édition va offrir la possibilité d’échanger sur les résultats, enjeux et défis du programme de mise à niveau du Sénégal. Aussi, selon Madame la ministre du commerce et des PME, cette 4e édition de mise à niveau nous offre l’occasion de redimensionner l’expérience et revisiter cet important instrument d’intervention. Le BMN coordonne également la réalisation du projet régional de développement industriel à faible émission de carbone et résiliant au changement climatique.



Poursuivant, la ministre avance que l’édition de cette année permettra de tirer un bilan et de se projeter avec des ambitions à la dimension des enjeux et défis de la ZECLAF, de la phase II du PSE.



Aminata Assome Diatta a, lors de son discours, engagé le bureau de mise à niveau à prendre toutes les dispositions en rapport avec les autres membres du bureau afin que les recommandations validées soient traduites en programme pour la période 2020/2024.



Cette édition revêt un caractère international qui appelle à des débats de fond sur des problématiques d’actualité relatives au développement des entreprises dans tous les pays de l’espace communautaire. Le thème choisi : « la Mise à niveau, accélérateur du processus d’industrialisation » permettra d’engager la réflexion sur le futur de la mise à niveau en Afrique en perspective de l’avènement de la ZLECAF. L’objectif de cette année 2019 est de promouvoir le programme de mise à niveau, le rendre attractif auprès des entreprises et susciter une plus grande implication des autorités et des partenaires au développement.



Lors de ces trois jours, les activités seront principalement orientées autour d’expositions des produits et services des entreprises bénéficiaires du programme de mise à niveau et de présentation du bilan et des perspectives du BMN à travers différents supports.