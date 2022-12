4e Edition de la Huawei ICT Compétition : Huawei prime 25 meilleurs participants et nomme la meilleure Huawei ICT Academy 2022

Dakar, 24 décembre - Le Groupe Huawei a clôturé ce vendredi 23 Décembre sa compétition annuelle internationale Huawei ICT, au Radisson Blue Hôtel de Dakar.



Ce concours de Huawei est destiné aux étudiants des académies TIC de Huawei et à ceux des établissements d'enseignement supérieur qui souhaitent rejoindre l'académie TIC dans le monde entier. Grâce à ce concours, Huawei souhaite offrir aux étudiants une plateforme et un cadre propice à l’émulation pour s’entraîner et échanger des idées, ce qui leur permet d'améliorer leurs connaissances et leurs compétences pratiques en matière de TIC. Cette compétition constitue aussi une opportunité pour accroître leur capacité à innover en utilisant de nouvelles technologies et plateformes.



Depuis la première édition en 2015, l'influence du Huawei ICT Compétition n'a cessé de croître. La 6e édition de la Huawei ICT Compétition est actuellement en cours et a attiré 185 000 étudiants de plus de 2 000 universités et collèges dans 85 pays et régions.

Au Sénégal, la compétition a été initiée en 2018 et en est à sa 4e Edition cette année. Elle a recueilli depuis lors plus de 3700 inscriptions, a permis à plus de 250 étudiants de se certifier en HCIA, une certification Huawei. Grâce au partenariat avec l’Ambassade de la République populaire de la Chine au Sénégal, au moins 18 étudiants ont obtenu des bourses d’études complètes pour étudier dans les universités chinoises de leur choix.



Entamée en octobre, la compétition a reçu plus de 700 inscriptions. A l’issue d’examens préliminaires et nationaux, 25 lauréats (15 en Network et 10 Cloud) ont été sélectionnés pour être primés. Plusieurs récompenses ont été distribuées : 3 bourses d’études chinoises, 20 stages offerts par Huawei et ses partenaires opérateurs (Sonatel Orange, Free et Expresso), qui cette année ont renouvelé une fois de plus leur collaboration, en offrant 5 stages d’apprentissages chacun.



Le ministre de la Jeunesse Monsieur Pape Malick Ndour, parrain d’honneur présent lors de la cérémonie, a tenu à féliciter le Groupe Huawei « il me plait, à l’entame de mon propos, d’adresser toutes mes félicitations au Directeur Général du groupe Huawei et à toute l’équipe de Huawei, pour la contribution significative qu’ils ne cessent d’apporter à la formation du capital humain jeune de notre pays ».



Il a tenu à rappeler que cette démarche « vient aussi en soutien au programme d’urgence d’emploi et l’insertion socioéconomique des jeunes, Xeyu Ndaw NI, que le Président de la République a initié pour prendre en charge les questions majeures de la Jeunesse sénégalaise, comme celles de la formation professionnelle, l’entreprenariat et l’emploi. »



Félicitant et encourageant les lauréats pour leurs efforts, il a évoqué un projet du ministère de la Jeunesse en collaboration avec le Groupe Huawei au Sénégal : « je ne voudrais pas terminer sans magnifier le protocole d’accord que j’ai récemment signé avec Huawei, en vue de favoriser l’inclusion numérique, dans le cadre du programme DigiTruck, qui aura sans doute un grand impact pour toutes les régions du Sénégal. »



Le ministre du Travail, du Dialogue Social et des Relations avec les institutions, empêché, a laissé à l’audience un message en vidéo, dans lequel il évoque « les plus grands défis de l’éducation et de la formation » et la « nécessité de se préparer à vivre dans la société de demain, sans savoir comment celle-ci se présentera. »



Il rajoute que la solution serait « d’octroyer aux jeunes les aptitudes fondamentales pour leur permettre de naviguer dans les méandres du monde qui sera le leur. Pour l’avoir compris, Huawei cultive le talent et l’excellence dans le domaine des TIC et celui de la transformation numérique ».



La directrice générale d’Expresso Sénégal Madame Fatou Sow Kane, la directrice de l’expérience client et de la Transformation Digitale de FREE ainsi que Mme Ndir Rokhaya Solange Mbengue, Responsable du Département RSE et des partenariats de la Sonatel Orange, ont toutes tenu à féliciter tous les candidats et ont remis les prix aux lauréats qui rejoindront leurs entreprises respectives en tant que stagiaire.



Chacun des opérateurs s’est dit honoré d’être associé à ce programme depuis 2021, qui entre dans le cadre de leurs actions RSE respectives, à l’instar d’Innovation Hub d’Expresso Sénégal, le programme Innovation Challenge de Free et enfin le programme d’Incubation POESAM de la Sonatel Orange.



Durant cette cérémonie de clôture de la Huawei ICT Compétition, le Groupe Huawei a primé la meilleure Huawei ICT Academy 2022, l’Ecole Supérieure Polytechnique de Dakar (ESP), pour ses excellents résultats et son implication dans la formation de ses étudiants sur la plateforme Huawei e-learning.



Les cinq meilleurs étudiants et les 5 meilleurs instructeurs Huawei ICT Academy ont été primés. Par ailleurs, le Groupe Huawei a inauguré en octobre son laboratoire Huawei ICT Academy à l’UCAD, pour permettre aux étudiants d’acquérir des connaissances pratiques.



Les lauréats du Huawei Summer Challenge, une compétition destinée aux étudiants des Huawei ICT Academy dans les directions techniques (datacom et security), au nombre de 12, ont également été primés.



Le Directeur Général de Huawei Monsieur Lionel LIU, le Directeur Général Adjoint en charge des Relations publiques, Monsieur Cédric Yang et Monsieur Xie, Directeur des Ressources Humaines, ont exprimé leurs remerciements et ont assuré que « le groupe Huawei continuera à œuvrer en faveur de la population sénégalaise et de la jeunesse en particulier, afin de renforcer l’écosystème de talents, de réduire la fracture numérique et de favoriser l’inclusion de toute la population ».



De nombreux lots parmi lesquels des téléphones, tablettes et appareils électroniques Huawei ont été distribués aux lauréats.

Le représentant du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation du Sénégal, M. Salif Gaye a clôt la cérémonie en félicitant le groupe Huawei et en encourageant tous les lauréats. Il a conclu en déclarant : « j’espère que cette cérémonie aura à l’avenir un plus grand impact. »