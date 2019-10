4e Ateliers des rencontres Africa 2019 : « Le Sénégal se place en hub économique pour l'Afrique de l’Ouest. Et cela n'est pas un hasard si nous avons gagné 18 places dans le Doing Business » (Abdoulaye D. Sarr, MSAS)

Plus de 1500 dirigeants européens et africains participent du 24 au 25 octobre 2019 aux Ateliers Rencontres Africa 2019. Cette quatrième édition est placée sous le thème central "Les voies de l’Émergence économique de l'Afrique."

Venu représener le chef de l'Etat Macky Sall, le ministre de la Santé et de l'Action Sociale a égrené les réalisations de l'Etat du Sénégal en matière d'infrastructures innovantes qui accompagnent la vision du président de la République. "Le Sénégal est un hub pour l'Afrique de l'Ouest. L'Etat a un programme bien défini pour booster notre économie. Et le résultat est là. Nous avons gagné 18 places dans le Doing Business", a t-il déclaré à sa sortie de la cérémonie de lancement des activités au Centre international Abdou Diouf de Diamniadio.