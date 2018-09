4G+ / Sonatel investit constamment dans la Connectivité : Sonatel s’engage

Dakar, Jeudi 6 septembre 2018. Depuis 1996, Sonatel fait découvrir le meilleur de l’Internet aux populations du Sénégal.



Dès ce mois d’octobre, toutes les capitales régionales du Sénégal et les villes les plus peuplées seront entièrement connectées à l’internet mobile haut débit. Le lancement officiel de la 4G+ au Sénégal par Sonatel coïncide avec le maillage complet des grandes agglomérations par la 4G d’Orange.



Depuis plus d’un an, Sonatel s’est engagée auprès de l’Etat du Sénégal dans la Stratégie «Sénégal Numérique 2025» pour faciliter l’accès du plus grand nombre à un internet abordable et de grande qualité.



Cet engagement est une réponse aux besoins de nos plus de 8 millions de clients présents au Sénégal, de baisser les tarifs de l’Internet, d’étendre et de renforcer la qualité de notre réseau Internet Mobile pour améliorer l’expérience client au quotidien. L’engagement formel était de baisser les tarifs de l’Internet de moitié à l’horizon 2019. Cet objectif a été atteint avant l’heure sur l’Internet mobile et a été accompagné de nouvelles baisses de tarifs sur l’ADSL. Mieux, une nouvelle baisse de tarifs des Pass Internet est lancée ce 21 août 2018.



La 4G d’Orange couvrira 100% des capitales régionales



Sonatel a déployé des milliers de sites techniques 4G à travers tout le pays : Dakar, Saly-Somone, Touba, Thiès, Tivaouane, Diamniadio, Kaolack, Saint-Louis, Mékhé, Richard Toll, Ziguinchor, Tambacounda, Matam et Diourbel sont desservis dernièrement.



Le premier semestre 2018 est marqué par le renforcement de la couverture à Dakar et la mise en service de sites 4G à Porokhane, Medina Gounass, Sokone, Darou Mousty, Popenguine et Vélingara.



Kédougou, Kidira, Mbour, Louga, Kolda, Bignona, Kaffrine, Fatick et Sédhiou bénéficieront de la 4G dès ce mois d’octobre en plus du renforcement de la couverture à Ziguinchor et Touba.



Sonatel poursuit constamment ses efforts d’investissement dans ses réseaux



En 2017, une large couverture en 4G a permis à la majorité de la population de bénéficier du meilleur réseau du Sénégal et pour 2018, un effort intense a été déployé pour couvrir 100% des capitales régionales du Sénégal, d’ici novembre 2018.



Entretemps la Fibre d’Orange, une autre révolution qui permet de profiter d’un très haut débit de connexion, au bureau comme dans les foyers est arrivée à toute vitesse pour une expérience unique d’accès aux meilleurs contenus numériques.



Toutes ces actions résultent d’une volonté permanente de Sonatel d’offrir le meilleur à tous les Sénégalais. La qualité et l’expansion du réseau 4G ont permis d’annoncer une nouvelle révolution numérique. Ainsi Sonatel est heureuse de vous présenter sa nouvelle révolution : la 4G+ d’Orange, unique au Sénégal !



La 4G+ d’Orange, pour vivre une expérience internet mobile incomparable



La 4G+ permet d’atteindre une vitesse de connexion 2 fois supérieure à celle de la 4G et permet d’intensifier l’expérience client.



Elle est une évolution qui permet à l’utilisateur de vivre une expérience exceptionnelle avec une vitesse de connexion et de téléchargement inégalée. Une qualité de réseau supérieure toujours accessible avec une puce 4G et un terminal compatible depuis une zone couverte.



Les vidéos sont téléchargées plus vite, les discussions sur les réseaux sociaux sont encore plus fluides et la 4G+ permet également aux gamers (jeux en ligne) de bénéficier d’une vitesse incomparable sur les jeux, pour une expérience sans lag (latence) ni bug (arrêt).



Pour l’instant, 130 sites sont couverts avec la 4G+, avec une plus grande expansion prévue dans le reste du pays.



Globalement, les travaux d’extension du réseau sont encore en cours de manière exponentielle et la qualité du réseau est de plus en plus performante grâce aux investissements importants et prioritaires que le groupe Sonatel a consentis. Ainsi depuis 3 ans, Sonatel a investi plus de 220 milliards FCFA en équipements techniques de réseaux mobiles 2G, 3G, 4G et 4G+ mais aussi Transport télécoms (IP et Transmission – La Fibre) pour améliorer constamment le réseau numérique au Sénégal.



Cet investissement a permis à l’Etat du Sénégal d’être en avance sur les délais d’atteinte de ses objectifs de la Stratégie Sénégal Numérique 2025 (SN2025) mais aussi du Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et territoires frontaliers (PUMA) à la grande satisfaction des populations qui se réjouissent de cette avancée dans l’ère du numérique.



L’internet haut débit qui est un booster économique important dans la connectivité des acteurs socio-économiques est devenu réel pour les Sénégalais qui l’utilisent au quotidien. Le réseau internet mobile haut débit, avec l’intérêt des populations est d’une grande utilité pour le 8ème pays africain le plus connecté. Ses populations ont aujourd’hui accès à la technologie 4G+ pour mieux communiquer.



Orangesengage.sn est une plateforme mise en ligne pour suivre l’expansion de la 4G + et de tous les engagements de Sonatel dans la démocratisation de l’accès à l’internet.