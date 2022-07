49èmes Assises de l'UPF : « notre premier défi est de mettre en pratique le partage du pouvoir et la montée en puissance des femmes » (Anne-Cécile Robert, la présidente).

Levée de rideau sur les 49èmes Assises Internationales de la Presse francophone dont le thème était axé sur le "Leadership féminin au sein des médias et le Rôle des médias dans le renforcement du Leadership des femmes". La nouvelle présidente de l'UPF, Anne-Cécile Robert, a déclaré devant la presse que les médias sont des moyens d'expression et de pouvoir et qu'il conviendrait de réserver aux femmes une place de choix.

« Les femmes veulent s'exprimer... Elles veulent conquérir la place qui est la leur, leur place naturelle. Mais on veut les empêcher de progresser et en fait, on veut empêcher la prise du pouvoir par les femmes », a-t-elle souligné. Avant d'ajouter : « Notre premier défi est de mettre en pratique concrètement le partage du pouvoir et la montée en puissance des femmes... »