49èmes Assises de l'UPF / Christiane Taubira aux femmes journalistes : « Franchement mesdames, si vous n'êtes pas prêtes à prendre le pouvoir, alors rentrez chez vous et faites la vaisselle! »

Venue prendre part aux 49èmes Assises Internationales de la Presse francophone, l'ancienne garde des Sceaux (France), a manifesté toute sa satisfaction d'être parmi les invités de cette rencontre d'échanges et de partage entre hommes et femmes journalistes.



En marge de la séance d'ouverture, madame Christiane Taubira a été parmi les conférencières du dialogue Intergénérationnel centré autour du thème " Leadership féminin au sein des médias et le rôle des médias dans le renforcement du Leadership des femmes".



Des femmes leaders étaient venues témoigner de leur expérience et se connecter aux points de vue des jeunes générations sur le leadership des femmes et le rôle qui incombe aux médias dans le renforcement de ce Leadership.



Prenant la parole, la femme politique française, a lancé un message fort aux participants. "Franchement mesdames, si vous n'êtes pas prêtes à prendre le pouvoir, alors rentrez chez vous et faites la vaisselle...Et vous les hommes, n'êtes pas prêts à saisir cette chance de changer de rapports, de méthodes et de codes..., alors rentrez chez vous et bricolez!"