49èmes Assises Internationales de l'UPF / Alassane Samba Diop (Directeur ITV) : « Les femmes n'ont pas toute la place qu'elles devraient avoir dans les médias au Sénégal »

Le directeur de Iradio et ITV qui prend actuellement part aux 49èmes Assises Internationales de la Presse francophone, a fait un diagnostic sans complaisance de la situation des femmes journalistes au Sénégal.



Alassane Samba Diop, à l'image de ses pairs, a aussi relevé quelques facteurs bloquants qui font que ces dernières peinent à assumer certaines responsabilités dans les rédactions.



Le directeur de Iradio de faire remarquer que "les femmes au Sénégal n'ont pas toute la place qu'elles devraient avoir dans les médias". Et pour cela, M. Diop a pointé du doigt le modèle culturel sénégalais qui fait que la femme passe beaucoup plus de temps au foyer que dans son lieu de travail. Il y a également la toute puissance des maris qui imposent un horaire à leurs épouses etc... Alassane Samba Diop d'appeler ainsi un changement de mentalité afin de briser les barrières...