49e édition "Salatoul Tasbih" à Nguékhokh : La famille de feu Ibou Sakho convie toutes les confréries musulmanes.

Le Comité Régional de Développement (Crd) préparatoire de la 49e édition de la prière du "Salatoul Tasbikh" (prière qui absout les pêchés présents passés et futurs) organisée par la famille de feu El Haj Ibou Sakho, s'est tenu dans la salle de conférence de la gouvernance de Thiès. L'occasion a été saisie par le khalife de Ibou Sako, Serigne Habib Sakho pour dire que le volet environnement qui fait partie des priorités du Président Macky Sall, aura une très grande place lors de ce traditionnel rituel. S'y ajoute qu'il y aura des conférences, des Nafilas, des récitals de Coran et des consultations gratuites pour les personnes du troisièmes âge.

Cependant, le gouverneur Amadou Sy a tenu à rassurer le comité d'organisation sur la sécurité, l'approvisionnent en eau et la circulation des pèlerins qui sera pris en charge par l'Agéroute.