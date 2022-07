Une deuxième table ronde a réuni ce matin les participants aux 49èmes Assises Internationales de la Presse francophone.





Le thème était axé sur "le pouvoir médiatique au féminin : le rôle des médias pour une participation accrue des femmes et des hommes à la production et à la prise de décision".





Les questions liées à la place des femmes dans la hiérarchie professionnelle et l'influence éditoriale des femmes dans les médias ont occupé une place centrale lors des débats.





Il a été noté que les femmes abandonnent très tôt le métier de journalisme et à 50 ans elles n'existent presque plus. Une disparité salariale plombe aussi le secteur à travers un écart entre les salaires des hommes et des femmes.





Le sexisme, l'absence des femmes au sein des directoires, entre autres. "Il y a des facteurs bloquants, mais il y a également au niveau des politiques où les choses doivent bouger pour qu'on en arrive à une parité...", a ajouté la modératrice, madame Mireille Dirat.



Dans la journée, deux autres tables rondes sont également au programme. L'une est intitulée "Leviers et actions pour améliorer le pouvoir éditorial et managerial des femmes dans les médias et lutter contre l'écart salarial" et la dernière de la journée a comme thème "Les femmes journalistes dans les zones de crise/conflit (y compris la crise sanitaire)...