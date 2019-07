48 h après le lancement de sa plateforme : Le 3fpt comptabilise plus 5.000 candidatures

Le ministre de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’artisanat, Dame Diop, a procédé le mardi 16 juillet, à la cérémonie de clôture du lancement de la plateforme "sama bon". En effet, cette plateforme lancée depuis le lundi 15 juillet par le fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3fpt) consiste à améliorer l’employabilité et à faciliter l’insertion socioprofessionnelle des jeunes dans divers secteurs d’activités. À en croire Aby Sèye, directrice de 3fpt, plus de 5.000 jeunes se sont inscrits sur la plateforme en seulement 48 heures. À sa prise de parole, le ministre invite les bénéficiaires à faire bon usage de leur formation.