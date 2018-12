44ème Assemblée générale de la Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones : Mbagnick Ndiaye reçoit Serigne Mboup

Le Lundi 03 décembre 2018, le Ministre de l’Intégration africaine, du NEPAD et de la Francophonie, Monsieur MBagnick Ndiaye, a reçu en audience Monsieur Serigne Mboup, Président de l’Union des Chambres de commerce, d’industrie et de l’agriculture du Sénégal, dans le cadre de l’organisation de la 44éme Assemblée générale de la Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones (CPCCAF). Cette manifestation à dimension internationale se tiendra les 11 et 12 décembre 2018 au Sénégal à l’hôtel King Fahd Palace.

Au cours de cet entretien, Monsieur Mboup a présenté les enjeux de cette manifestation qui, a son avis, permettra de repositionner le Sénégal dans le monde francophone. Il a aussi saisi cette opportunité pour inviter le Ministre en charge de la Francophonie à prendre part à cette manifestation.

« Ce sera un plaisir de participer à cette manifestation », a indiqué le Ministre Mbangick Ndiaye, en se félicitant du travail que le Président Serigne Mboup est en train de mener dans le secteur privé.

Pour rappel, la 44éme Assemblée générale de la Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones est une occasion de réunir des représentants des mondes économiques de 31 pays mais également les partenaires techniques et financiers de l’aide au développement, unis par le même souhait de renforcer les secteurs privés et les échanges entre leur pays respectifs.

Au cours de cette audience, la question de la libre circulation des personnes et des biens a fait l’objet de discussion. Sur ce point précis, le Ministre a sollicité le soutien et l’implication du Président Serigne Mboup dans les activités du Ministère, notamment en matière de promotion de l’intégration africaine.