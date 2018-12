44e Assemblée Générale CPCCAF : Le leadership de Serigne Mboup magnifié par ses pairs.

Le président de l’Union Nationale des Chambres de Commerce d’industrie et d’Agriculture du Sénégal, en marge de la conférence permanente des chambres consulaires africaines francophones CPCCAF, a offert un dîner aux participants venus de plusieurs pays francophones. Une façon pour le président Serigne Mboup de raffermir les liens très anciens qui lient les membres de cette organisation consulaire avec leurs partenaires techniques et financiers. Dans une atmosphère familiale, les présidents des chambres de commerce des pays francophones ont à l'unanimité salué le modèle et le leadership du président de la chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack : Serigne Mboup est quelqu'un de surprenant et très pragmatique... c'est un décideur, un chef d'entreprise africain et un modèle de chef d'entreprise, a confié M. Paul Obambi, président de la chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture du Congo Brazzaville et par ailleurs vice président de la Maison de l'Afrique.

Pour Denis Deschamps, délégué général de la CPCCAF, le rendez vous de Dakar s'avère important, car la chambre de commerce est une porte royale pour accéder à un pays et avoir des informations précises pour faire de bonnes affaires.

Rappelons que cet évènement de dimension internationale réunit des représentants des chambres de commerce des pays africains francophones et de leurs partenaires techniques et financiers, pour échanger sur le rôle que la CPCCAF doit jouer pour le développement économique des pays africains.