4 avril à Thiès : Talla Sylla absent au moment où Idy clôt le débat sur l'écharpe

En effet, depuis trois ans le maire de ville Talla Sylla n'a cessé de dénoncer urbi et orbi que le président du Conseil départemental, Idrissa Seck, ne doit pas assister au défilé du 4 avril sans porter l'écharpe. Laquelle, selon Talla Sylla, est un signe de respect vis-à-vis de la nation sénégalaise et aux valeurs républicaines surtout en ce jour de célébration de la fête de l'indépendance. S'y ajoute que lorsque Idrissa Seck l'avait salué l'année dernière, le maire en lui rendant ses salutations ne s'était pas levé, estimant que Idrissa Seck était venu en promenade à la célébration de la fête de l'Indépendance.

Cependant, pour cette fête du 04 avril 2019 à Thiès, le maire de ville Talla Sylla est le plus grand absent. En effet, Talla Sylla a été représenté par son adjointe et ex militante du parti Rewmi, Maimouna Dieng qui n'a pas porté l'écharpe tant réclamée par son maire.