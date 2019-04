4 avril à Ndoffane : Le maire Samba Ndiaye célèbre l'indépendance du Sénégal à travers une forte mobilisation de la population

La fête de l'indépendance du Sénégal a été célébrée ce jeudi dans la commune de Ndoffane, en présence du Sous-préfet de Koumbal, M. Moukhtar Mbengue et son adjoint, du Maire de Thiaré, El Hadj Omar Dramé, du Maire de Latmingué, le Docteur Macoumba Diouf, des adjoints aux Maires de Keur Baka et de Ndoffane, ainsi que des élus territoriaux, des chefs de village et de quartier.



À cette occasion, les populations sont massivement sorties pour accompagner leur maire, Mr Samba Ndiaye. Il faut également signaler la présence d'un des fils du terroir qui vient d’être sacré Vice Champion du monde de taekwendo en Égypte, Abdou Ba.



À noter qu'à la veille de la fête de l'indépendance que le Laghem célèbre à Ndoffane cette année, le maire Samba Ndiaye a inauguré une quinzaine de toilettes publiques dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité. Cette action, selon l'édile de Ndoffane, répond ainsi à la volonté du président de la République pour que nos villes, villages et quartiers soient propres...