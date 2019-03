4 avril : Le défilé militaire en chiffres

Environ 4.035 militaires et paramilitaires et 1.815 civils participeront au défilé du 4 avril sur le boulevard du Général De Gaulle. Un défilé aérien avec 7 aéronefs ainsi qu’un défilé motorisé avec 345 véhicules et 124 motos, entre autres, sont aussi programmés.

La révélation est du Colonel Abdoul Ndiaye de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA). « Les forces de défense et de sécurité, un exemple dans l’éducation à la citoyenneté et à l’unité nationale », est le thème retenu pour la célébration, jeudi prochain, du 59e anniversaire de l’accession à l’indépendance du Sénégal.