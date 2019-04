4 avril : Kaolack célèbre l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale

À l'image des autres régions, la ville de Mbossé célèbre aujourd'hui le 59 ème anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale.



Ainsi, il s'agira de défilés à pied, motorisé et celui des troupes civiles, militaires et paramilitaires.



Dans le programme, il est également prévu la remise de décorations à savoir l'ordre national du lion, la médaille militaire et l'ordre du mérite.



À rappeler que le 59 ème anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, est axé cette année sur le thème " Les forces de défense et de sécurité: Un exemple dans l'éducation à la Citoyenneté et à l'unité nationale".