4 ans DER / FJ : Le nano crédit en produit phare, 80 milliards FCFA financés sur l'étendue du territoire national...

De l'avis de Papa Amadou Sarr, le ministre délégué général à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ), en quatre ans, la DER a contribué à changer des vies sur l'ensemble du territoire national. Une déclaration faite ce mardi à l'occasion de la célébration de leur quatre années d'existence. Une date coïncidant avec la journée mondiale de la femme.



En guise de bilan, le ministre délégué de révéler que 80 milliards ont été attribués et 200.000 crédits octroyés par la DER/FJ. Lancé il y a un an le Nano crédit, constitue quasiment la moitié des financements avec 71 sites déjà implantés sur toute l’étendue du territoire national pour des milliers de bénéficiaires...