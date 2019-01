4 PROPOSITIONS POUR SAUVER LE SENEGAL

Convaincu que Macky Sall ne reculerait devant rien pour imposer la forfaiture politique des parrainages et qu'il piétinerait le droit et la morale, avec la bienveillante complicité de son Conseil Constitutionnel, pour choisir ses propres adversaires, la Plateforme AVENIR Senegaal Bi Nu Begg avait publié, dès le mois d'octobre, un communiqué dans lequel elle invitait l'opposition sénégalaise à se regrouper autour d'un "nombre limité de pôles de candidatures" pour l'élection présidentielle du 24 février 2019. L'idée préconisée par la Plateforme était de constituer ces Pôles ou coalitions autour de candidats prometteurs, pouvant fédérer autour d'eux le maximum de forces politiques et sociales, pour aller l'assaut de Macky Sall au premier tour, avant de se regrouper autour du Candidat de l'opposition qui irait avec ce dernier dans un incontournable second tour pour le battre.

Parallèlement à la bataille judiciaire qu'il faut mener pour montrer au monde entier le vrai visage de Macky Sall et à toutes les mobilisations politiques et citoyennes pour imposer un scrutin sincère, équitable et transparent, la Plateforme invite les candidats de l'opposition retenus par le Conseil constitutionnel à se mettre, sans retard, en ordre de bataille pour participer victorieusement à l'élection présidentielle du 24 février 2019.

Pour donner un contenu concret à la proposition formulée en octobre 2018, la plateforme AVENIR préconise la démarche en 4 points ci-dessous:



1. Constituer quatre Pôles politiques autour des candidats Madické Niang, El hadji Issa Sall, Idrissa Seck et Ousmane Sonko. Ces pôles devraient se constituer sur la base d'affinités politiques, idéologiques ou stratégiques. Ils doivent être ouverts aux acteurs politiques indépendants, aux mouvements citoyens et à la société civile;



2. Discuter et adopter un Programme Commun de Gouvernement inspiré des Conclusions des Assises Nationales, des recommandations de la CNRI ainsi que de toutes propositions pertinentes issues des programmes politiques des partis.



3. Signer publiquement et solennellement un pacte moral par lequel chaque candidat soutien, sans condition, le candidat de l'opposition qui irait au second tour. La signature de ce pacte marquerait aussi l'engagement du candidat à appliquer le Programme commun comme base de son programme politique s'il est élu ou à soutenir le candidat de l'opposition au second tour s'il n'y va pas lui-même.



4. Mobiliser les forces politiques et sociales, organiser les résistances et mutualiser les ressources humaines et techniques nécessaires à la surveillance et à la sécurisation du processus électoral, d'amont en aval du scrutin.

La Plateforme AVENIR est convaincue que le peuple sénégalais est plus que prêt pour mettre un terme aux sept années de souffrance qui marquent la gouvernance Macky Sall, caractérisée par un recul démocratique sans précédent, le gaspillage sans retenue des ressources publiques et la soumission de pans entiers de l'administration républicaine aux intérêts de Benno Bokk Yaakar.

Le Peuple est prêt à faire ce sursaut salvateur dont seuls les grands peuples ont le secret lorsque l'essentiel est en danger, lorsque les piliers fondamentaux de la société sont ébranlés et que la vertu a laissé place au vice et la vérité au mensonge.

Au delà de toutes autres considérations, la plateforme AVENIR appelle tous les citoyens, patriotes, démocrates et républicains, à se lever, comme jamais auparavant, pour sauver le Sénégal. Le scrutin du 24 février 2019 sera un tournant décisif sur la trajectoire de la Nation et de la République du Sénégal. Il ne faut le rater. Pour rien au monde.

​ ​ ​Fait à Dakar le 16 janvier 2019