4 Avril : Linguère célèbre l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale

À Linguère, l'unité et la cohésion nationale sont mises en exergue à travers la célébration de la fête de l'indépendance qui a eu pour cadre l'esplanade de la préfecture.

Dès les premières heures de la matinée, forces armées, potaches, "talibés" entre autres, ont pris d'assaut le lieu devant abriter la cérémonie qui a drainé un monde fou.

Le préfet de Linguère Mbassa Sène, dans son allocution, a déclaré avoir apporté des innovations pour coller au thème "forces de défense et de sécurité, un exemple dans l'éducation à la citoyenneté et à l'unité nationale ".

Selon le représentant de l'exécutif, "nous avons fait défiler les hommes devant les civils pour qu'ils sachent que l'armée est une composante de la société. "

Mieux dira t-il " à l'armée nationale, il n'y a pas une distinction entre les religions, les ethnies. C'est ça qui illustre cette unité nationale. L'armée c'est le lieu de formation, de transformation, mais également le lieu de forger un homme ou une femme qui représente le Sénégal en entier. "

Pour rassurer les plus sceptiques, Mbassa Sène estime que le "cousinage à plaisanterie, l'esprit de vivre dans la diversité, la tolérance renforcent la stabilité qui prévaut au Sénégal... "