4 Avril / Cérémonie de décoration : La police nationale honore ses éminents officiers et rassure les populations.

En marge de la célébration du 58ème anniversaire de l'accession du Sénégal à l'indépendance, l'école nationale de police a célébré ses officiers ce mercredi 4 avril 2018 à l'école nationale de police et de formation permanente.

Cérémonie de décoration (ordre national du lion, ordre national du mérite, médaille d'honneur de la police nationale...) qui s'est déroulée sous la présence effective du ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye, du directeur général de la police Oumar Mal ainsi que de hauts officiers et personnalités de la police sénégalaise tous venus rehausser ladite cérémonie.

A cette occasion, le dg de la police Oumar Mal a été élevé au rang d’officier entre autres décorations décernées à divers hauts officiers de la police.

Par ailleurs, le directeur général de la police a profité de l'occasion pour communiquer sur la question relative à l'enlèvement suivi de meurtre d'enfant. Selon lui, les forces de l'ordre sont en train de tout mettre en œuvre pour contenir la situation.

Toutefois, il invite les populations à plus de sérénité et de tact. Sans oublier d'appeler les parents à plus de vigilance.

En outre, concernant la situation de psychose qui règne au sein de la population, le directeur général de la police a tenu à rassurer les citoyens. D'après lui, pour la plupart des cas il s'agit de fausses alertes...