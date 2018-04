4 AVRIL / Kaolack : L'armée aborde le dernier virage à travers une répétition générale

En prélude à la fête de l'indépendance, l'avenue Diogaye Basile Senghor de Kaolack a abrité ce matin la répétition générale du défilé civil et militaire. Ainsi, de nombreux militaires membres des différentes unités de la zone militaire numéro 3 ont participé à ce défilé.

" On va faire preuve d'innovation tout en restant dans la dynamique traditionnelle. On fera en sorte que le thème puisse être illustré pour que les gens puissent comprendre à travers le défilé et magnifier notre participation à la paix internationale", a déclaré le commandant de la zone militaire numéro 3, le colonel Saïfoulaye Sow.

Après une journée d'investissement humain destinée à nettoyer et embellir la ville de Kaolack, selon un communiqué du commandement, il est prévu ce mardi une randonnée pédestre et la traditionnelle retraite au flambeau dont la procession partira du portail de l'ancienne gouvernance pour s'achever au coeur de ville de Kaolack.