3éme mandat- ces propos de Diakhaté qui lui ont valu son limogeage : « quand je connaissais Macky Sall, il n’avait même pas le pouvoir de nommer à plus forte raison dégommé quelqu’un… »

Le troisième mandat du Chef de l’Etat Macky Sall est décidément un sujet qu’il ne faut absolument pas évoquer, du moins dans le sens de restreindre à deux les mandats du Chef de l’APR. Après Sory Kaba, Directeur des sénégalais de l’extérieur défénestré la semaine dernière pour y avoir fait allusion, c’est au tour de Moustapha Diakhaté de prendre la porte aussi. Le Ministre conseiller auquel on reconnaît sa liberté de ton, a évoqué le sujet qui fâche Dimanche dernier dans l’émission « Sen Jotay » allant même jusqu’à traiter ceux qui veulent « « offrir » à Macky Sall un troisième mandat de « nafekh » (menteurs et calomniateurs). Il avait aussi indiqué face au journaliste qu’il n’avait pas peur de se faire limoger parce que « quand il connaissait Macky Sall, il n’avait même pas le pouvoir de nommer quelqu’un, à plus forte raison le limoger ». Des propos que Macky Sall n’a semble-t-il pas digéré en procédant à son limogeage.

Moustapha Diakhaté qui anime une chronique sur sa page facebook ne semble pourtant pas lui en tenir rigueur. Il a même remercié « Monsieur Macky Sall d’avoir mis fin à ses fonctions de ministre, Conseiller ».