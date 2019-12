3ème journée Ligue 1 : L'AS Pikine cale à domicile devant Mbour Petite-côte (1-1).

Au coup d'envoi de cette affiche comptant pour la troisième journée de Ligue 1, l'As Pikine qui restait sur une dynamique positive avec deux succès d'affilée (3eme, 6pts +4) recevait dans l'antre du stade Alassane Djigo, l'équipe de Mbour Petite-côte (10ème, 1 pts +0.)



D'entrée les jaunes Mbourois s'installaient dans le camp des rouges et blancs, en exerçant un pressing haut. Un bloc médian imposé par le tacticien Italien de Mbour PC, Vittorini Mauro. Un dispositif qui a occasionné quelques pertes de balles du côtés des Pikinois. Ces derniers reprenaient du poil de la bête en se procurant quelques belles occasions mal négociées par les attaquants qui auront fait montre d'une grande maladresse devant les buts.



C'est finalement le capitaine Pikinois, Landing Sagna qui profitait d'un excellent service du latéral gauche, Boubacar Sanneh, pour ouvrir la marque (1-0, 43e) Un coup parfaitement réussi par les banlieusards qui rejoignait les vestiaires en tête.



À la reprise, c'est une AS Pikine fébrile et brouillonne dans le jeu qui a débuté à Djigo. Une défaillance parfaitement exploitée par les Mbourois qui, dans leur temps fort ont profité d'une grosse bourde du Portier de Pikine, El Hadji Malick Diabang pour égaliser à la 56ème (1-1. 56e ) En effet, suite à un mauvais dégagement, de Diabang, Abdoulaye Guèye en bon renard des surfaces, a remis les pendules à l'heure un peu avant l'heure de jeu.



Malgré un sursaut désespéré de l'AS Pikine, le score restera inchangé à l'issue des 90 minutes. Les visiteurs enregistrent un deuxième match nul après leur défaite contre Génération Foot. Tandis que l'équipe Pikinoise voit sa belle dynamique connaître un frein avec ce nul concédé.