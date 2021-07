3ème journée CAN minifoot 2021: la Côte d'Ivoire dominée, le Burkina Faso étrillé.

La détentrice du titre de champion de la CAN minifoot, la Côte d'Ivoire a essuyé une défaite pour sa première sortie, dimanche, contre le Ghana. Elle a été battue par 3 buts à 1.



Un match comptant pour les phases de groupe. Les champions d'Afrique de la discipline, les ivoiriens n'ont vu que du feu face aux Black Stars qui ont dominé la rencontre perçue comme l'une des meilleures prestations des phases de poule.



De son côté, l'Égypte qui faisait face au Burkina Faso a également réussi à enregistrer ses 3 points en battant son adversaire par 4 buts à 0. Les étalons qui sont arrivés samedi à Ibadan avaient rencontré, jeudi, quelques difficultés à la frontière nigériane. Cela a sûrement pesé sur leur sortie contre les pharaons.



La Somalie, pour sa part, a été forfait dans ce groupe B pour ne pas avoir pris part à temps à la compétition. L'équipe somalienne a rejoint la CAN, dimanche. Au classement, le Ghana domine la tête du groupe B avec 4 points suivi de l'Égypte qui accumule 3 points, vient ensuite le Burkina avec 1 point. La Côte d'Ivoire et la Somalie n'ont aucun point au compteur...