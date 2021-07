3ème journée / CAN Minifoot 2021: le Sénégal concède sa première défaite contre la Libye (1 - 4).

Le Sénégal a enregistré sa première défaite de la CAN minifoot Nigéria 2021 lors de sa troisième sortie dans cette compétition qui l'opposait ce dimanche, à la Libye.



Le Sénégal qui a réussi consécutivement à gagner contre la Zambie et le Nigéria, pays hôte, avait du mal à imposer son jeu face aux libyens. Les coéquipiers de Momo Cissé ont débuté la première période de la rencontre avec plus de timidité ce qui leur a valu d'encaisser à la 13ème de jeu le 1er but de l'équipe adverse.



Cette réalisation poussera ainsi les poulains de Cheikh Sidy Ba à revoir leur tactique maintenue en offensive et à la 20 ème minutes sur un coup-franc concrétisé par Sidath Ndiaye, l'attaquant sénégalais, Baye Djiby Fall trouvera les filets pour inscrire le but égalisateur.



Un but qui ne sera pas savouré longtemps car 1 minute après la Libye a profité du manque de concentration des lions qui, sans nul doute, n'étaient pas dans leur meilleure forme pour marquer son second but. Score à la mi-temps, 2 buts à 1 en faveur de la Libye.



À la reprise de la seconde période, malgré les changements opérés dans toutes les 2 équipes, le Sénégal a subit le jeu du camp adverse qui a fini par marquer, à la 21ème minute, son 3ème but. Les chevaliers de la Méditerranée n'en démordent pas, face à la fatigue des lions qui ont enchaîné 2 matches consécutifs vendredi et samedi dans cette CAN Minifoot 2021, le pays de l'ancien dirigeant Mouhamar Khadafi exploitera cette faille pour inscrire en moins de 5 minutes de la fin du match un 4ème but pour creuser l'écart.



Score final, 4 buts à 1 en défaveur des lions du minifoot. Mais malgré sa défaite, le Sénégal garde toujours la tête du classement du groupe A avec 6 points enregistrés. Il est suivi par la Libye qui accumule 4 points puis le Nigéria avec 1 point et la Zambie 0 point.



Le Sénégal a déjà obtenu sa qualification pour les phases éliminatoires directes et se reposera, lundi, avant d'entamer la suite de cette CAN minifoot 2ème édition du genre qui se joue au Ilaji international minifoot stadium, au Nigéria...