3ème et 4ème journées éliminatoires CAN 2021 : Le Sénégal connaît les dates de sa double confrontation contre la Guinée Bissau.

La confédération Africaine de Football (CAF) a officiellement dévoilé les dates des prochaines journées de la campagne des éliminatoires de la Coupe d’Afrique 2021, pour les « Lions » du Sénégal qui joueront une double confrontation contre la Guinée Bissau. Il faudra être prêt dès le 28 mars prochain, date du match aller prévu au stade Lat Dior de Thiès, puis enchaîner chez les « Djurtus », le 31 mars pour la manche retour.



Premier du groupe I avec 6 points, devant le Congo (3 pts +1) et la Guinée Bissau (3pts +0). Le Sénégal qui a déjà battu le Congo (2-0), et l’Eswatini (4-1), présente un excellent taux de victoires à domicile.



Toutefois, le coach des « Lions », Aliou Cissé aura quelques soucis à établir une liste de joueurs, avec les absences de son gardien Alfred Gomis, la blessure Cheikhou Kouyaté et la méforme de Kalidou Koulibaly dont le retour de blessure est attendue dans les prochains jours. À cela s’ajoute la carence au poste de latéral gauche qui reste l’une des équations pour Cissé et ses collaborateurs.