3ème édition du Séminaire des Femmes : 137 collaboratrices d’Eramet Grande Côte, réunies...

Éramet Grande Côte a organisé les 22 et 23 mai 2025 la troisième édition de son Séminaire des Femmes. Cet événement clé, qui a réuni les 137 collaboratrices de l'entreprise, est devenu un rendez-vous annuel incontournable depuis sa première édition en 2022.

Ainsi, le séminaire a offert un espace privilégié aux employées pour échanger sur leurs défis communs, célébrer les progrès réalisés par l'entreprise et explorer de nouvelles pistes d'amélioration. À cette occasion, des ateliers interactifs ont notamment permis d'identifier des actions concrètes pour optimiser l'intégration et l'épanouissement des femmes au sein de l'environnement minier. Les participantes ont également bénéficié de séances d'accompagnement pour renforcer leurs soft skills, des compétences essentielles à leur développement professionnel.

Frédéric Zanklan, le Directeur Général d'Eramet Grande Côte, a réaffirmé l'importance de ces initiatives : "La Diversité et l'Inclusion sont au cœur de nos priorités stratégiques, avec des objectifs clairs et mesurables. Ce séminaire est crucial pour notre feuille de route, et nous sommes déterminés à atteindre notre objectif de 30% de femmes managers d'ici 2026".

Ce séminaire annuel souligne l'engagement continu d'Eramet Grande Côte à bâtir un environnement de travail plus juste et inclusif, où chaque femme peut s'épanouir et contribuer pleinement au succès de l'entreprise, a-t-on ajouté. À noter que l'entreprise a mis en place "des mesures significatives telles qu'un accord sur l'aménagement du temps travail pour les femmes enceintes, une extension du congé de maternité indemnisé par l'entreprise, et prévoit prochainement l'ouverture d'une maison mère-enfant".