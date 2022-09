3ème édition de la journée mondiale de la myopathie : 800 familles atteintes de cette maladie au Sénégal.

L’association Taaxawuma Handicap Assistance, pour sa troisième édition, a célébré ce mercredi la journée mondiale de la myopathie. Le président de cette association, Birahim Aïdara, victime de cette maladie, est revenu sur cette journée et les démarches et combats qui ont abouti à sa célébration au Sénégal. Depuis lors, ce sont 800 familles avec des membres atteints de cette maladie que l’association et ses experts ont repérés. Ces derniers ont donc eu l’occasion de mieux se renseigner sur cette maladie et à bénéficier de quelques assistances physiques et mentales, mais aussi matérielles. Le neurologue, le Docteur Mariétou et le chercheur espagnol Pedro lui aussi neurologue, ont magnifié et félicité la tenue de cet événement qui permet de venir en aide aux familles victimes.