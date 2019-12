3ème édition Kaay Thiès : Odyssée autour du patrimoine historique et culturel de la cité du rail

Dans le cadre de la 3ème édition du « Festival Kaay Thiès », un Comité départemental de développement (Cdd) s'est tenu à la préfecture en présence du maire de Thiès, Talla Sylla, du préfet, Fodé Fall et des acteurs culturels de la capitale du rail.

Dès sa prise de parole, le maire de Thiès a tenu à signaler le caractère apolitique de cet évènement qui d'après lui, appartient aux populations thiessoises. «Cette 3ème édition a pour thème : L'art au service du patrimoine. Elle permettra de revisiter l'historique de la ville de Thiès sur toutes ses formes avec un carnaval au programme», a martelé le chargé des affaires sociales, culturelles et sportives, Mouhamed Ndiaye. Qui poursuit : «des films du parrain de ce festival Kalidou Kassé et de feu Ousmane Sembène seront projetés afin que les nostalgiques et la jeune génération s'y retrouvent. Ce festival qui est désormais dans l'agenda du ministère de la culture, est prévu du 28 au 31 décembre avec aux programmes Takkussaanu Guiry Tall Mbaye, Guddi Janxenn entre autres événements prévus...»