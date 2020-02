3ème candidature en 2024 : Me El Hadj Diouf fait appel à la "VAR", discrédite les alliés du président Sall et trouve des circonstances "atténuantes" à Macky.

En conférence de presse ce vendredi 28 février, Me El Hadj Diouf a revêtu sa robe d'avocat pour faire une plaidoirie contre un potentiel troisième mandat du président Macky Sall en 2024. Et, pour démontrer l'impossibilité de la participation de Macky Sall à la prochaine présidentielle, l'un des "amis" et "allié" du chef de l'État n'a pas manqué d'astuces pour tenter de convaincre l'opinion. En effet, la conférence de presse a été entamée avec la projection d'une série de petites vidéos qui reviennent les unes après les autres sur les récentes déclarations du président Macky Sall et de ses alliés politiques (Aminata Touré, Abdou Mbow, Mbaye Ndiaye) concernant la persistante question relative à ce fameux troisième mandat. Tantôt contre, tantôt pour, ce mandat entrave la posture de la mouvance présidentielle et sème le doute jusqu'à présent. Une position clair-obscur que semble aussi adopter l'ancien ministre du Réseau hydrographique national sous l'ère du président Abdoulaye Wade.



En effet, avant d'entamer son propos, Me Diouf a rappelé avec insistance : "Je suis un allié du président Macky Sall. Je demeure fidèle au compagnon Macky Sall. Mais, je n'accepterai pas que des éléments dangereux viennent alimenter un débat aussi dangereux... " L'avocat et homme politique de poursuivre : "il s'agit là de personnes (les proches alliés de Macky) qui œuvrent pour installer le chaos au Sénégal. Toujours d'après lui, ce sont donc les alliés de Macky qui veulent être plus royalistes que le roi. Car, le chef de l'État sur ces nombreuses et diverses sorties médiatiques est toujours resté dans une certaine logique : "Ma conviction est que j'ai déjà effectué un mandat de sept ans, maintenant si les populations sont satisfaites de mon travail et me renouvelle leur confiance en 2019, j'aurai fait deux mandats (7 + 5) ça sera mon dernier mandat. Je pense que c'est extrêmement clair et que le débat est clos ", avait déclaré le chef de l'État. Pourtant lors de la conférence de presse qui avait suivi la traditionnelle adresse à la nation (décembre 2020), Macky Sall avait relancé les débats avec son fameux, "Ni oui ni non." Une réponse trouble du président sur la question du 3ème mandat, qui avait ravivé la polémique.



Une posture clair-obscur d'El Hadji Diouf qui conteste l'hypothèse d'un troisième mandat, tout trouvant des circonstances "atténuantes" au principal intéressé (Macky Sall.) Impitoyable face à la bande à Mbaye Ndiaye et Cie il reste convaincu que le président Sall ne se représentera pas en 2024...