3ème candidature : « Attendez-vous à ce que le PR Macky Sall soit élu. » (Amadou Moctar Ndiaye, BBY).

Le responsable politique intervenait, ce 21 mars, lors de son passage à l’émission hebdomadaire « En Ligne » de Dakaractu.

La validation de la candidature du président Macky Sall par le Conseil constitutionnel n’est plus sujet à polémique. C’est la conviction du secrétaire général national du parti Républicain et Citoyen, Amadou Moctar Ndiaye. Pour ce dernier, la candidature du président Macky Sall passera comme lettre à la poste lorsque le conseil des sept (7) sages sera saisi pour examen.« La candidature est déjà validée le Président Macky Sall l’a dit, on n'a plus d’obstacle juridique (…) Attendez-vous qu’il soit élu président de la République », a expliqué Amadou Moctar Ndiaye, membre de la coalition BBY.