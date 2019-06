3ème Rencontre populaire du Mfdc : L'État dit niet, Salif Sadio persiste

Après le refus de l'État du Sénégal concernant la tenue de la rencontre populaire du Mfdc samedi à Diouloulou, le chef de guerre du Mfdc, Salif Sadio, persiste et signe pour dire que la rencontre sera bel et bien tenue dans la commune de Diouloulou.

Cette rencontre sera la 3ème du genre, après celles de Koundioughor et Thionk Essyl.