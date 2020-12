3e vague covid-19 en Grande Bretagne : Le « Vui-2020-12-01 » est plus contagieux à 70% et constitue 60% des malades au mois de décembre.

Au moment où le Sénégal commence à vivre une seconde vague du coronavirus et une partie de l’Europe commence à instaurer le confinement partiel, voilà qu'en Grande Bretagne le "VUI-2020-12-01", la variante du virus SARS-CoV-2 de la maladie Covid-19 commence à faire des ravages. Pourtant cette variante parmi les 12.000 a été détectée au mois de septembre en Bretagne.



Ainsi, la troisième vague est instaurée dans cette partie d’Europe qui ne peut plus contrôler cette nouvelle souche. Selon les médecins britanniques, cette variante est plus contagieuse que le virus de 70% et représente 60% des cas à Londres.



C’est pourquoi, les pays européens ont suspendu tous les vols en provenance de la Grande Bretagne et se préparent en conséquence contre cette variante plus que contagieuse.