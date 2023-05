3e retour de parquet pour le journaliste Babacar Touré : Me Ciré Clédor Ly dénonce une pratique illégale manifeste

Membre du collectif de la défense du journaliste d'investigation Babacar Touré, Maître Ciré Clédor Ly s'inquiète de l'état de santé de son client qui a fait l'objet d'un 3eme retour de parquet. Ainsi, il a dénoncé les trois retours de parquet effectués contre le directeur de Publication de Kewoulo. Selon la robe noire, le retour de parquet est une pratique illégale manifeste, parce que sans base légale, qui porte atteinte aux droits inaliénables de la défense et une entrave intolérable à l'exercice de la profession d'avocat, autant qu'il caractérise la détention arbitraire. "Cette pratique ne s'arrêtera que si les victimes se décident à porter plainte contre le procureur de la République et l'état du Sénégal pour détention arbitraire ainsi que contre tous ceux qui acceptent d'exécuter un ordre sans fondement juridique, en donnant mandat à leurs avocats qui connaissent les procédures adéquates au niveau national et sur le plan international", avance l'avocat.



Il poursuit : " «l'Etat du Sénégal qui a rompu depuis des années les amarres du respect de la personne humaine et des droits fondamentaux de cette dernière qui sont le socle d'un Etat de droit et d'un Etat démocratique, exerce une véritable violence d'Etat sur les citoyens".



Très remonté contre la situation, Me Ciré Clédor Ly invite les défenseurs des Droits de L'homme, à utiliser en toute responsabilité, les instruments juridiques disponibles qui ne demandent qu'à être mis en œuvre, pour une riposte graduelle et légitime.



A l'en croire, l'Etat du Sénégal et tous ceux qui sont impliqués dans ces retours de parquet ainsi que les instigateurs sont responsables de cette situation et seront aussi tenus comme tels pour tout ce qui pourrait arriver au citoyen Babacar Touré lequel ne manquera certainement pas de mandater le dépôt de plaintes s'il venait à se rétablir.